Mercato - Real Madrid : Une enveloppe XXL pour le recrutement d’Ancelotti ?

Publié le 1 mai 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Après avoir remporté le titre de Champion d’Espagne, Carlo Ancelotti pourrait bien avoir carte blanche pour renforcer son équipe.

La saison blanche de Zinedine Zidane a laissé des traces au Real Madrid. Déjà, le Français a quitté son poste d’entraineur et c’est Carlo Ancelotti qui a été appelé pour redresser la barre. Le moins que l’on puisse dire c’est que la mission est accomplie, puisque le Real Madrid a remporté le 35e titre de Champion d’Espagne de son histoire et est toujours en course en Ligue des Champions, avec une demi-finale retour à jouer face à Manchester City. Mais cette saison devrait surtout se terminer sur un énorme chamboulement de l’effectif et la fin d’un cycle, puisque plusieurs cadres devraient quitter le club et de nouveaux visages vont débarquer, avec notamment le rêve Kylian Mbappé.

Le Real Madrid aura 200M€ à dépenser cet été