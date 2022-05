Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Pochettino sur les rumeurs !

Publié le 1 mai 2022 à 9h15 par Bernard Colas

Depuis sa nomination au PSG, Mauricio Pochettino est régulièrement au centre des rumeurs, surtout en cette saison contrastée. Interrogé sur le sujet, l’Argentin assure rester serein.

Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’est pas assuré de rester en poste à l’issue de la saison. Après la saison compliquée du PSG, l’Argentin est en effet dans le collimateur des dirigeants, déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité des Qataris, tandis qu’Antonio Conte figure également dans les petits papiers du PSG, bien que les deux parties ne soient pas en discussion. Depuis sa nomination en janvier, Mauricio Pochettino a vécu plusieurs périodes mouvementés, mais au cours d’un entretien avec Europe 1 , l’entraîneur du PSG assure ne pas être perturbé par les nombreuses rumeurs à son sujet.

« Je suis une personne calme »