Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d'un attaquant d'Ancelotti est acté !

Publié le 1 mai 2022 à 16h00 par La rédaction

Barré par la concurrence de Karim Benzema, Luka Jovic devrait quitter le Real Madrid cet été. Ses agents lui chercheraient déjà une porte de sortie.

Si le Real Madrid s’apprête à recruter plusieurs joueurs cet été, cela devrait bouger aussi dans le sens des départs. Pour accueillir Kylian Mbappé, le club madrilène doit dégraisser et Luka Jovic est l’un des premiers annoncés sur le départ. Depuis son arrivée au Real Madrid, l’international serbe n’a jamais convaincu et est resté dans l’ombre de Karim Benzema. Une situation qui ne peut plus durer…

Luka Jovic sait qu’il va quitter le Real