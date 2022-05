Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 1 mai 2022 à 14h15 par Bernard Colas

Malgré ses récentes déclarations, affirmant vouloir rester au PSG, Mauricio Pochettino serait condamné à un départ en fin de saison.

Très critiqué à Paris, Mauricio Pochettino ne baisse pas les bras. Interrogé à plusieurs reprises sur son avenir au cours des derniers jours, l’Argentin a affirmé vouloir rester en poste au PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2023. « Il me reste une année de contrat. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. Bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours des décisions. Qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future », a-t-il indiqué ce week-end sur Europe 1 . Pourtant, le départ de Pochettino semble inéluctable, et cela se confirme.

« La seule chose qui est sûre, c'est qu'il part »