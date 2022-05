Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche ses vérités et interpelle le Qatar pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Pointé du doigt et annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur son avenir au micro d’Europe 1, tout en revenant sur les critiques dont il fait l’objet.

Depuis sa nomination en janvier 2021, en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’est jamais parvenu à faire l’unanimité au PSG. Après avoir échoué dans la quête du titre, l’Argentin s’est retrouvé au cœur des critiques suite aux résultats irréguliers de l’équipe parisienne. Depuis l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Pochettino est annoncé sur le départ, une menace qui n’est pas nouvelle puisque le10sport.com vous avait révélé dès le mois de novembre que l’entraîneur parisien était menacé. Pour autant, Mauricio Pochettino affirme encore ne pas songer à plier bagage, déclarant à la presse vouloir rester à son poste la saison prochaine.

« Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts »

À l’occasion d’un entretien accordé à Europe 1, Mauricio Pochettino s’est montré clair concernant son avenir. « Il me reste une année de contrat. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. Bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours des décisions. Qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future », affirme l’entraîneur du PSG, ajoutant ne pas être perturbé par les nombreuses rumeurs dont il fait l’objet. « Je suis une personne calme. Je suis une personne qui donne de l’importance aux choses qui le méritent vraiment. Je ne suis pas seulement calme dans le football mais aussi dans la vie de tous les jours. Je comprends qu’être au Paris Saint-Germain signifie être très exposé. Qu’il y a beaucoup de rumeurs… Je le prends naturellement et calmement. Lorsque je me suis préparé à devenir entraîneur, en espérant entraîner un jour un club comme le Paris Saint-Germain, toute mon expérience en tant que joueur, la préparation que j’ai eue et l’expérience que j’ai acquise dans les clubs précédents m’ont aidé à voir les choses calmement et à avoir une vision plus juste de la réalité des choses, à ne pas vivre des réalités parallèles qui m’affectent de manière négative », explique-t-il.

« Il existe un processus où ce qui a manqué, c’est le temps »