Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce coéquipier de Neymar !

Publié le 1 mai 2022 à 7h45 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a bougé ses pions dans le but de s'offrir les services d'Antony. Toutefois, le club emmené par Mauricio Pochettino devrait se frotter à la Juventus sur ce dossier. En effet, les Bianconeri auraient lancé les grandes manoeuvres pour prendre les devants avec l'attaquant de l'Ajax.

Après avoir frappé très fort l'été dernier - avec les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes - le PSG resterait ambitieux. En effet, Leonardo s'active déjà en coulisses pour renforcer l'effectif parisien. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a notamment commencé le travail pour boucler la signature d'Antony (22 ans), qui réalise des prouesses du côté de l'Ajax. Toutefois, Leonardo serait opposé à un adversaire de taille sur ce dossier : la Juventus.

La Juve a lancé les hostilités pour Antony