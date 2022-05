Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est embarqué dans une course contre la montre pour cet été !

Publié le 2 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors que les dossiers Franck Kessié et Andreas Christensen sembleraient avoir été bouclés par le FC Barcelone, le club entrainé par Xavi ne serait pas au bout de ses peines pour ces deux recrutements en question. Explications.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez pourrait voir son président lui offrir de nouvelles cartouches à intégrer à son effectif pour la saison prochaine. Pour Mundo Deportivo , Joan Laporta affirmait dernièrement compter sur les arrivées de quatre ou cinq recrues à l’intersaison. Et il se pourrait bien que deux d’entre elles soient déjà connues en les personnes de Franck Kessié et d’Andreas Christensen, deux futurs agents libres provenant du Milan AC et de Chelsea, avec qui le FC Barcelone se serait déjà mis d’accord.

Vendre pour pouvoir recruter Kessié et Christensen ?