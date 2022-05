Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un gros échec pour la succession de Pochettino !

Publié le 2 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Alors que le PSG se cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino, le Qatar aurait déjà rayé un nom dans sa liste.

Actuellement, les jours de Mauricio Pochettino au PSG seraient comptés. Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, l’Argentin devrait être remercié à la fin de la saison et laisser ainsi sa place sur le banc de touche. Mais qui viendra le remplacer au PSG ? Pour oublier Pochettino, les nom de Zinedine Zidane et d’Antonio Conte reviennent le plus souvent. Mais dans les petits papiers parisiens, il existerait d’autres pistes.

Ça ne sera pas Erik ten Hag !