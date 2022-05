Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première vente se dessine pour Leonardo !

Publié le 2 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Déterminée à recruter Leandro Paredes cet été, la Juventus aurait déjà indirectement entamé les discussions avec le PSG.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG compteraient entre autres dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Pour ce faire, plusieurs départs seraient escomptés comme L’Équipe l’a dernièrement fait savoir. Angel Di Maria et surtout Leandro Paredes seraient amenés à aller voir ailleurs.

Direction la Juventus pour Paredes ?