Mercato - PSG : Cet élément décisif pour l’arrivée de Paul Pogba…

Publié le 2 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba se rapprocherait d’un départ vers le PSG. Mais un ultime détail, très important, pourrait encore tout changer.

Entre Manchester United et Paul Pogba, l’heure de la séparation a enfin sonné. L’international français, en fin de contrat, devrait bel et bien faire ses valises et ainsi partir librement. Pour aller où ? Alors que les options Real Madrid et Juventus seraient toujours sur la table, c’est aujourd’hui le PSG qui serait le mieux placé pour accueillir Pogba. Mais rien n’est encore acté dans ce feuilleton…

Le prochain entraîneur va être important