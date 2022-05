Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de théâtre dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 1 mai 2022 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2022 à 14h31

Libre de tout contrat en juin prochain, Paul Pogba va devoir trancher pour son avenir. Prolonger à Manchester United, signer au PSG, à la Juventus ou au Real Madrid, l’international français a le choix et pourrait surprendre.

Après avoir démarré sa saison en trombe, Paul Pogba est très vite retombé dans ses travers. L’international français a enchaîné les blessures et les performances de Manchester United n’ont pas aidé. Résultat, sa situation contractuelle est très vite revenue sur le devant de la scène. En fin de contrat en juin prochain, Pogba va devoir trancher pour son avenir. Et à en croire les informations de Gianluca Di Marzio, rester à Manchester United n’est pas exclu pour le champion du monde 2018. « Je ne suis pas si sûr qu'il ne signera pas de prolongation de contrat. Cela dépend de la manière dont il envisage son avenir et sa vie. Car le contrat à Manchester United est le plus lucratif qu'on lui propose. S'il veut le même salaire qu'actuellement, il doit rester à Manchester. Il a un salaire énorme actuellement et seul United peut continuer à lui offrir un salaire similaire », explique le journaliste italien dans un entretien accordé à Wettfreunde . Mais les Red Devils vont devoir rivaliser avec de sérieux prétendants. Le PSG, la Juventus, le Real Madrid, Paul Pogba aura le choix du roi.

«Il a le choix entre plusieurs offres»