Mercato - Barcelone : Kessié, Christensen... Xavi n’est pas à l’abri de la catastrophe !

Publié le 1 mai 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Lors du mercato estival le FC Barcelone devrait se concentrer sur les joueurs en fin de contrat, avec notamment Franck Kessié et Andreas Christensen dont les arrivées seraient déjà bouclées. Pourtant, ils semblent encore loin de poser leurs valises en Catalogne...

Le plan du FC Barcelone est simple : continuer à renforcer l’équipe de Xavi, à moindre cout. Cela a été le cas dernièrement, puisque Ferran Torres est le seul véritable transfert avec ses 55M€, puisque le reste ne sont que des arrivées en fin de contrat ou des prêts. La presse catalane assure qu’un premier grand pas aurait déjà été fait, puisque le Barça tiendrait deux recrues avec Franck Kessié de l’AC Milan et Andreas Christensen de Chelsea, actuellement en fin de contrat. Deux ajouts conséquents pour Xavi, puisque le premier viendrait renforcer un entrejeu pas très fourni et le second une défense un peu vieillissante avec Gerard Piqué.

Le Barça ne peut pas inscrire Kessié et Christensen pour le moment