Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente un coup de poker pour Ousmane Dembélé…

Publié le 1 mai 2022 à 12h45 par La rédaction

Alors que son bail avec le FC Barcelone se termine en juin prochain et que le PSG reste aux aguets, Ousmane Dembélé aurait vu ses dirigeants lui proposer un nouveau contrat, avec un salaire inférieur à celui qu’il possède actuellement.

L’avenir d’Ousmane Dembélé est encore flou. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’international français n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Barça, et pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines. Une situation qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo souhaiterait attirer le joueur de 24 ans en Catalogne, et une offre de contrat assorti d'un salaire à hauteur de 17M€ par an lui aurait déjà été transmise. Toutefois, si le FC Barcelone ne désespère pas de voir l’ailier renouveler son bail, Joan Laporta voudrait baisser ses émoluments en raison de la situation économique délicate traversée par le club culé.

Le Barça veut prolonger Dembélé en réduisant son salaire