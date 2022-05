Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski tape du poing sur la table !

Publié le 1 mai 2022 à 13h00 par Axel Cornic

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern Munich pour découvrir un nouveau championnat, avec notamment la Liga.

Le mercato estival commence dans quelques semaines et Joan Laporta ne tient toujours pas la star offensive qu’il souhaite offrir à Xavi. Il faut dire que le président du FC Barcelone a connu quelques échecs ces dernières semaines. Tout a commencé avec Erling Haaland, annoncé comme la grande priorité du Barça pour répondre à la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais finalement beaucoup trop cher. Et ça pourrait bien continuer avec Robert Lewandowski, qui semblait le nouvel élu du club catalan mais qui a récemment vu le Bayern Munich fermer la porte à tout départ.

Lewandowski veut quitter le Bayern Munich !