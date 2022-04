Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Memphis Depay prend forme !

Publié le 30 avril 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Après seulement une saison au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait déjà plier bagage au vu de l’offre provenant de Premier League pour l’attaquant néerlandais.

Recruté par Ronald Koeman à l’été 2021 après un premier échec en 2020, Memphis Depay a débarqué au FC Barcelone avec le numéro 9 dans le dos. Cependant, depuis la nomination de Xavi Hernandez et le recrutement hivernal qui a vu Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang débarquer en Catalogne entre autres, le statut de Depay a évolué et un transfert de l’international néerlandais ne serait plus à écarter selon la presse espagnole.

Un club anglais a dégainé pour Depay !

D’après le journaliste Gerard Romero, une opération à 15M€ pourrait même prendre forme dans l’opération Memphis Depay. En effet, un pensionnaire de Premier League aurait transmis l’offre en question au FC Barcelone pour l’éventuel transfert de Memphis Depay. Reste à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Depay à présent…