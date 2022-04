Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’opération Pogba, Leonardo ne veut prendre aucun risque !

Publié le 30 avril 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que Paul Pogba pourrait ne pas finir par signer en faveur du PSG, Leonardo travaillerait en coulisse afin de pouvoir essuyer un tel échec grâce… à Sergej Milinkovic-Savic !

En raison de l’opportunité en or qui s’était présentée au PSG avec Lionel Messi l’été dernier, les plans de Leonardo de recruter Paul Pogba ont été repoussés. Et alors que le contrat du champion du monde tricolore arrive à expiration en juin à Manchester United, et qu’une prolongation de contrat ne semble plus être d’actualité selon différents médias, il se pourrait que le directeur sportif du PSG ait un véritable coup à jouer. D’autant plus que selon Foot Mercato , Leonardo estimerait que Pogba est le chaînon manquant de l’entrejeu du PSG. Néanmoins, le directeur sportif ne mettrait pas tous ses oeufs dans le même panier.

En cas d’échec pour Pogba, Leonardo prépare l’arrivée de Milinkovic-Savic !