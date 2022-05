Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle recrue à 20M€ bouclée par Laporta ?

Publié le 2 mai 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Alors que les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen au FC Barcelone seraient déjà réglées, les Blaugrana seraient très avancés sur un autre dossier.

Cet été promet d’être agité au FC Barcelone. Au sein de l’effectif de Xavi, la reconstruction va se poursuivre, les départs et les arrivées seront ainsi nombreux. Pour ce qui est des recrues, on commencerait d’ailleurs déjà à y avoir plus clair bien que le mercato ne soit pas encore ouvert. Joan Laporta aurait notamment l’intention de profiter du marché des joueurs libres et Andreas Christensen ainsi que Franck Kessié, en fin de contrat à Chelsea et au Milan AC, devraient rejoindre le Barça cet été. Mais ils ne seront pas les seules recrues de Xavi.

Carlos Soler arrive ?