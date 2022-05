Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier estival !

Publié le 2 mai 2022 à 7h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelque temps, Noussair Mazraoui serait en contact avec le Bayern Munich afin de signer son contrat.

Désireux de densifier son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone a coché plusieurs noms sur ses tablettes, notamment celui de Noussair Mazraoui. En effet, alors que Sergiño Dest et Oscar Mingueza ne donnent pas totalement satisfaction, Joan Laporta s’intéresserait de près à la situation de l’international marocain, qui sera libre le 30 juin prochain. Toutefois, le joueur de 24 ans s’éloigne petit à petit du Barça, et le Bayern Munich serait en contact avec ce dernier afin qu’il signe son contrat en Bavière.

Mazraoui devrait rejoindre le Bayern Munich

Selon les informations de Fabrizio Romano, si un accord verbal a été trouvé depuis plusieurs semaines entre Noussair Mazraoui et le Bayern Munich, rien n’est encore officiel. Toutefois, alors que l’objectif est d’éviter que d’autres clubs fassent des offres à l’international marocain, les Bavarois veulent faire signer le contrat du latéral le plus rapidement possible.