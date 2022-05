Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti vit un rêve éveillé !

Publié le 2 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Ayant soulevé la Liga pour la première fois de sa carrière d’entraîneur samedi dernier, Carlo Ancelotti a vidé son sac quant à sa joie d’être le coach du Real Madrid.

Carlo Ancelotti a été appelé à la rescousse en toute fin de saison dernière par le président Florentino Pérez afin de combler le vide laissé par le départ de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Alors en poste à Everton, Ancelotti a quitté ses fonctions pour retrouver la Casa Blanca qu’il avait connu une première fois entre 2013 et 2015. Samedi soir, le Real Madrid a remporté la 35ème Liga de son histoire et ce trophée a permis à Ancelotti de remporter chaque championnat des cinq grandes ligues européennes, le seul technicien à avoir réalisé cet exploit. L’occasion pour Carlo Ancelotti de remercier le président Pérez de l’avoir fait revenir.

« C'est spécial d'être l'entraîneur de Madrid. Je n'arrive toujours pas à y croire »