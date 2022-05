Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi contrarié par Memphis Depay pour son recrutement ?

Publié le 3 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même s’il n’apparaît plus forcément comme un titulaire en puissance au FC Barcelone, Memphis Depay refuse d’entendre parler d’un départ. Ce qui pourrait bloquer la place pour Robert Lewandowski cet été…

« Je ne vais pas parler de l'avenir de Memphis, mais du présent et des prochains matchs à venir », lâchait Xavi dimanche soir après la victoire du FC Barcelone contre Majorque en Liga, refusant donc de s’éterniser sur le futur de Memphis Depay en Catalogne. L’attaquant néerlandais, barré par les arrivées de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang en janvier, fait désormais figure de remplaçant de luxe, d’autant que Xavi envisage en plus de faire venir Robert Lewandowski cet été au FC Barcelone. Mais l’entraîneur espagnol pourrait se heurter à la volonté de Depay.

Depay ne veut pas entendre parler d’un départ