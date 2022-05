Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande annonce de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 2 mai 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 mai 2022 à 11h03

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de son avenir incertain avec le FC Barcelone, Memphis Depay affiche très clairement son intention de rester au club la saison prochaine.

Memphis Depay (28 ans) et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin ? L’attaquant néerlandais fait l’objet de nombreuses spéculations alors qu’il n’entre plus vraiment dans les plans de Xavi, et l’entraîneur du Barça a d’ailleurs évoqué le dossier dimanche après la victoire contre Majorque : « Je ne vais pas parler de l'avenir de Memphis, mais du présent et des prochains matchs à venir », avait indiqué l’entraîneur catalan, restant ainsi très flou sur le sort qui sera réservé à Depay cet été. Mais de son côté, l’ancien joueur de l’OL n’a aucun doute…

Depay déterminé à rester