Mercato - PSG : Leonardo doit oublier cette star du FC Barcelone !

Publié le 2 mai 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

À l’approche du mercato estival, Frenkie de Jong a plusieurs fois été lié à un départ, mais Xavi aurait pris une grande décision pour l’avenir du Néerlandais, tandis que le FC Barcelone aurait déjà identifié le successeur du milieu de terrain de 24 ans.

Auteur d’une saison plutôt mitigée, Frenkie de Jong ne fait plus autant l’unanimité qu’avant au sein de la direction blaugrana. S’il a conservé sa place dans le onze de Xavi, le Néerlandais a néanmoins vu son nom être lié plusieurs fois à un départ ces derniers mois, notamment du côté du PSG. À 24 ans, le milieu de terrain possède toujours une énorme cote sur le marché des transferts et le FC Barcelone pourrait bien s’en servir pour renflouer ses caisses et se remettre en partie de ses difficultés économiques, tandis que Leonardo cherche des renforts pour le milieu du PSG. Mais à l’approche du mercato estival, Xavi aurait pris une grande décision pour l’avenir de Frenkie de Jong, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la formation blaugrana.

Xavi considère Frenkie de Jong comme intouchable

Selon les informations de la Cadena SER , l’entraîneur du FC Barcelone considérerait Frenkie de Jong comme intransférable. Xavi voudrait toujours compter sur le milieu de terrain néerlandais pour la saison prochaine puisque son profil lui plairait. Une informations de Fabrizio Romano est venu confirmer dans son Here We Go Podcast . Le journaliste italien a affirmé que Frenkie de Jong était intouchable aux yeux de Xavi à l’approche du mercato estival. Cependant, le FC Barcelone se préparerait à toute éventualité. Le club culé scruterait le marché des transferts à la recherche d’un remplacer pour Frenkie de Jong. Et la direction blaugrana aurait une cible dans son viseur.

