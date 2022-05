Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant bientôt réglé pour le Barça ?

Publié le 2 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, le futur de Gavi devrait se dessiner avec les blaugranas. Malgré des offres de Chelsea et Bayern Munich, la pépite catalane aurait l’intention de prolonger.

À seulement 17 ans, Gavi est l’un des joyaux du football mondial. Un joyau qui arrive en fin de contrat en 2023 et que le FC Barcelone ne veut pas perdre. Après la victoire face à Majorque 2-1 dimanche, Xavi avait pris position sur ce dossier : « Il a 17 ans et sa maturité est surprenante. Une prolongation ? Je l'espère. On verra si cela se produit bientôt. Après la grande nouvelle pour (Ronald) Araujo, j'espère que ce sera Gavi. J'ai déjà dit que ce serait fondamental ». Un souhait qui devrait être exaucé. En effet, la volonté de Gavi serait de prolonger au Barça.

Gavi veut rester

D’après les révélations du journaliste Matteo Moretto, la tendance est à une prolongation de Gavi au sein du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain espagnol veut prolonger à 200% malgré les offres de géants d’Europe comme Chelsea et le Bayern Munich. Ce dossier devrait donc être réglé assez rapidement...