Mercato - Barcelone : Gros retour de flamme pour ce crack de Simeone ?

Depuis le retour de Joan Laporta au FC Barcelone, le nom de Joao Felix ne cesse de revenir aux abords du Camp Nou. Et cela pourrait à nouveau être le cas cet été.

Cet été, le FC Barcelone veut frapper fort, notamment pour ce qui est du poste d’attaquant. Alors que la piste Robert Lewandowski ne cesse de prendre de l’ampleur, il ne faudrait également pas oublier celle menant à Joao Felix. Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, où il n’est pas au mieux, le protégé de Diego Simeone plait depuis un certain moment aux Blaugrana. Joan Laporta est d’ailleurs un grand fan de Joao Felix et il aurait d’ailleurs bien aimé le récupérer en échange d’Antoine Griezmann l’été dernier. En vain…

Cette fois c’est la bonne ?

Toutefois, l’arrivée de Joao Felix au FC Barcelone pourrait finalement être pour cet été. En effet, alors que le club catalan s’est dernièrement entretenu avec le clan Jorge Mendes, qui gère les intérêts du joueur de l’Atlético de Madrid, cela aurait donc ravivé ce dossier comme l’a révélé Gerard Romero. Et cette possible arrivée de Joao Felix pourrait bien devenir encore plus concrète que jamais si jamais les Colchoneros n’arrivaient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. A 4 journées de la fin de la Liga, la bande à Diego Simeone est 4ème, occupant la dernière place qualificative, mais le Betis et la Real Sociedad sont en embuscade à 4 et 5 points. A suivre…