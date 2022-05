Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar devra lâcher 70M€ pour boucler cette recrue !

Publié le 2 mai 2022 à 14h45 par La rédaction

Courtisé par le PSG qui envisage d'attirer du renfort au milieu de terrain cet été, Sergej Milinkovic-Savic ne sera pas lâché par la Lazio Rome à moins de 70M€

Malgré une actuelle sixième place en Serie A avec la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic (27 ans) réalise peut-être sa meilleure saison en carrière sur le plan individuel. Le milieu serbe a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives en championnat cette saison, et ses performances ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues chez les cadors européens. Manchester United, la Juventus Turin ou encore le PSG sont annoncés avec insistances sur les traces de Milinkovic-Savic, qui semble bien parti pour changer d'air cet été. Mais pour aller où ? Et à quel prix ?

La Lazio réclame 70M€ pour Milinkovic-Savic