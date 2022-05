Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait voir cette opération colossale partir en éclat !

Publié le 1 mai 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble très bien placé pour accueillir Sergej Milinkovic-Savic cet été... mais tout pourrait capoter à la dernière minute !

La troisième pourrait être la bonne. Après avoir échoué à le recruter en 2020 puis cet hiver, Leonardo semble bien parti pour enfin toucher au but avec Sergej Milinkovic-Savic. Avec une qualification en Ligue des Champions compromise, la Lazio a en effet besoin d’agent et aurait vraisemblablement accepté d’accorder un bon de sortie à son milieu de terrain. Son agent Mateja Kezman aurait déjà rencontré le Paris Saint-Germain, mais également Manchester United, travaillant sur un transfert qui pourrait couter entre 75 et 80M€. La Juventus serait également dans le coup, mais aurait un large retard sur le PSG et Manchester United.

Claudio Lotito pourrait tout faire capoter