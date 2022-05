Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate pour Romelu Lukaku !

Publié le 1 mai 2022 à 15h30 par Axel Cornic mis à jour le 1 mai 2022 à 15h43

Pas vraiment heureux à Chelsea, Romelu Lukaku pourrait être l’une des grosses occasions du mercato estival, avec le PSG mais surtout le FC Barcelone qui pourraient rafler la mise.

Il y a un an, Romelu Lukaku prenait la décision de quitter l’Inter après le Scudetto, pour retrouver son club formateur de Chelsea. Une décision pas vraiment acceptée par les supporters nerazzurri, puisque le Belge avait déclaré seulement quelques semaines avant de partir qu’il se voyait rester à Milan toute sa carrière. Mais surtout, une décision que le principal concerné semble regretter, comme il l’a expliqué en plein milieu de l’hiver, lors d’un long entretien accordé à Sky Sport Italia . « A Milan, j’ai vécu la meilleure période de ma carrière » avait expliqué l’attaquant de 28 ans. « J’ai grandi en supportant Chelsea, c’était mon équipe de cœur. J’ai toujours eu cette idée de m’y imposer après avoir échoué à 18 ans. L’Inter a sauvé ma carrière et un jour j’y reviendrais, c’est certain ». Il n’a pas fallu longtemps avant d’entendre justement parler d’un possible retour de Lukaku à l’Inter... qui est tout aussi rapidement tombé à l’eau. La Gazzetta dello Sport a en effet tout récemment assuré qu’un tel scénario est tout bonnement impossible pour Lukaku, puisque l’Inter travaillerait sur d’autres dossiers, comme ceux concernant Sébastien Haller de l’Ajax Amsterdam et Gianluca Scamacca de Sassuolo. Mais un autre front s’est ouvert pour le Belge, avec le FC Barcelone !

