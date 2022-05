Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement menacé pour Frenkie de Jong !

Publié le 2 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En difficulté au FC Barcelone cette saison, Frenkie de Jong pourrait être poussé vers la sortie cet été et être vendu pour environ 70M€. Alerté par la situation du milieu de terrain du Barça, le PSG serait en embuscade. Toutefois, le club de la capitale devrait faire face à une série d'obstacles sur ce dossier. D'une part, le PSG serait en concurrence avec le Bayern, Manchester United et d'autres écuries de Premier League. D'autre part, Xavi a laissé clairement entendre qu'il ne voulait pas se séparer de Frenkie de Jong.

Malgré la signature de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, Leonardo serait encore et toujours en quête de renforts au milieu de terrain. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Frenkie de Jong, qui éprouve quelques difficultés cette saison au FC Barcelone. Et heureusement pour le club de la capitale, la voie pourrait être libre cet été pour le milieu de terrain néerlandais. Selon les informations d' AS de ce lundi, le Barça aurait inscrit le nom de Frenkie de Jong sur sa liste des transferts pour cet été. A en croire le média espagnol, la direction catalane voudrait empocher une somme proche de 70M€ pour la vente de son numéro 21. Et après avoir insisté, les hautes sphères du FC Barcelone auraient réussi à faire entendre raison Xavi, qui aurait accepté de laisser partir Frenkie de Jong. Malgré tout, cette opération ne devrait pas être facile à boucler pour le PSG.

Le Bayern et la Premier League en pincent aussi pour Frenkie de Jong

En plus du cout élevé de la transaction, qui serait de l'ordre de 70M€, le PSG serait confronté à de gros obstacles concernant Frenkie de Jong. En effet, d'après AS , le PSG aurait des adversaires de taille pour le recrutement du milieu de terrain néerlandais. Comme l'a indiqué le média ibérique, le Bayern et plusieurs écuries de Premier League, dont Manchester United, seraient également à l'affût pour s'offrir les services de Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival. Et pour ne pas arranger les affaires, Xavi pourrait toujours se muer en trouble-fête sur ce dossier, même s'il aurait donné son feu vert pour la vente de l'ancien pensionnaire de l'Ajax.

Frenkie de Jong finalement retenu par Xavi ?