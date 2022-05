Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour cette pépite du PSG !

Publié le 2 mai 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

Travaillant sur la signature du premier contrat pro d’Ayman Kari, le PSG pourrait bien arriver à ses fins d’ici peu. Explications.

Arnaud Kalimuendo, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi… En cette fin de saison, le PSG a énormément à faire avec ses jeunes talents. Essayant tant bien que mal de stopper l’hémorragie et l’exode de ses talents, le club de la capitale tente de trouver les bons arguments pour les conserver. Mais encore faut-il les convaincre et pour le moment, les garanties sont faibles quand on voit la gestion de Mauricio Pochettino. Il n’empêche que certaines bonnes nouvelles pourraient arriver pour le PSG.

Un premier contrat pro pour Kari ?