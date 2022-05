Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Xavi sur ce dossier brûlant !

Publié le 2 mai 2022 à 9h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Gavi pourrait bientôt quitter le FC Barcelone s'il ne prolonge pas très vite. Interrogé sur ce dossier, Xavi a fait clairement savoir qu'il voulait voir son crack de 17 ans parapher un nouveau bail avec l'écurie blaugrana.

A seulement 17 ans, Gavi fait déjà forte impression au FC Barcelone. Toutefois, le Barça risque de le perdre dans un avenir proche s'il ne scelle pas très vite son avenir. Alors que Gavi sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le club catalan s'activerait en coulisses pour le prolonger, et ce, pour ne pas être contraint de le vendre cet été afin d'empêcher un transfert libre et gratuit un an plus tard. Interrogé sur ce dossier ce dimanche soir, Xavi a pris clairement position.

Xavi espère voir Gavi prolonger