Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Laporta avec cette star de Tuchel !

Publié le 3 mai 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il connaisse son lot de difficultés à Chelsea ces derniers temps, Romelu Lukaku refuserait de rejoindre Newcastle et le Milan AC, deux clubs qui pourraient démontrer de leur intérêt prochainement. De bon augure pour le FC Barcelone qui suivrait avec attention l’évolution de sa situation à Londres.

En grande difficulté du côté de Chelsea où il n’a débuté qu’à une seule reprise lors de ses neuf dernières apparitions sous le maillot des Blues , Romelu Lukaku commencerait à être frustré de sa situation et de la gestion de son entraîneur Thomas Tuchel à son égard. Son retour à Chelsea tourne au cauchemar et il est déjà question d’un potentiel départ de Lukaku. Le PSG et le FC Barcelone auraient des vues sur l’international belge. Pour rappel, le président Joan Laporta serait déterminé à attirer un attaquant de renom au FC Barcelone pour Xavi Hernandez et le profil de Lukaku serait pris en considération.

Lukaku fermerait la porte au Milan AC et à Newcastle !