Mercato - PSG : Zidane, Motta... Les plans du Qatar pour l'après-Pochettino dévoilés !

La presse italienne confirme l'intérêt du PSG pour Thiago Motta, mais ce dernier ne semble pas être le priorité des dirigeants parisiens. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club de la capitale espère accueillir Zinédine Zidane.

Mauricio Pochettino ne devrait pas diriger l'équipe première du PSG la saison prochaine. Fragilisé par le mauvais résultat de son club en Ligue des champions, le technicien argentin a perdu énormément de crédit auprès de ses responsables. Un départ en fin de saison pour Pochettino semble être le scenario le plus probable. Plusieurs noms sont cités pour lui succéder. Dernièrement, les profils de Joachim Löw, d'Antonio Conte ou encore de Thiago Motta ont été annoncés.

Le PSG sur Thiago Motta, mais...