Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une certitude est affichée pour l'avenir d'Haaland !

Publié le 3 mai 2022 à 16h45 par Arthur Montagne

Convoité par la plupart des grands clubs européens, dont le PSG, Erling Haaland ne devrait toutefois pas rejoindre le Real Madrid qui concentre tous ses efforts sur Kylian Mbappé.

Cet été, Erling Haaland devrait être l'un des joueurs les plus convoités sur le marché. Et pour cause, l'attaquant norvégien devrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund et de nombreux clubs sont déjà intéressés à l'idée de le recruter. Le PSG serait notamment dans le coup pour remplacer Kylian Mbappé, tout comme Manchester City et le Real Madrid. Toutefois, selon les informations du journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, une tendance claire se dessine dans ce dossier.

Haaland n'ira pas au Real Madrid