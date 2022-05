Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 3 mai 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé pourrait ne pas prolonger son contrat au FC Barcelone comme la presse allemande a tenu à le rappeler ce mardi. Entre le PSG et le Barça, Dembélé n’aurait pas pris sa décision.

Ousmane Dembélé est annoncé depuis un bon moment du côté du PSG. En effet, pour remplacer Angel Di Maria et potentiellement combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé en raison d’un départ libre de tout contrat au Real Madrid, Leonardo songerait à l’ailier du FC Barcelone. D’ailleurs, Foot Mercato a dernièrement révélé qu’un accord verbal aurait été passé entre le directeur sportif du PSG et le clan Dembélé, à savoir le joueur et son agent Moussa Sissoko. Cependant, il a récemment été question d’une volonté ferme d’Ousmane Dembélé de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. Et le directeur exécutif Mateu Alemany a confirmé la tendance à Movistar+ dimanche soir. « Ousmane Dembélé et Gavi veulent continuer l’aventure ici ».

Dembélé n’aurait pas encore tranché entre le PSG et le Barça !