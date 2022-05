Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lewandowski va s’éterniser…

Publié le 3 mai 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Alors que le président Joan Laporta ferait de Robert Lewandowski sa priorité, le Bayern Munich chamboulerait les plans du Barça et le timing de l’opération Lewandowski selon la presse allemande. Explications.

Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et de Ferran Torres cet hiver, Joan Laporta aurait la ferme intention d’attirer un attaquant de classe mondiale afin que Xavi Hernandez ait la possibilité d’être compétitif sur tous les tableaux la saison prochaine. D’ailleurs, le président du FC Barcelone a fait savoir à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo qu’il comptait offrir quatre voire cinq recrues à son entraîneur à l’intersaison. Outre Franck Kessié et Andreas Christensen pour qui les arrivées seraient d’ores et déjà entérinées, le Barça aurait fait de Robert Lewandowski sa cible prioritaire. Si bien que la presse espagnole a affirmé la semaine dernière qu’une entrevue entre des membres de la direction du FC Barcelone et le clan Lewandowski avait eu lieu et plus particulièrement avec son agent Pini Zahavi. Ce à quoi le directeur exécutif du Barça Mateu Alemany a tenu à nier dimanche soir pour Movistar+ . « Il n’a pas eu de rencontre avec l’agent de Lewandowski. Je n’aime pas non plus parler des négociations, c’est quelque chose de privé. Nous n’aimons pas parler de joueurs qui sont sous contrat avec d’autres clubs ». Une déclaration qui n’est pas totalement dans la lignée de celle du secrétaire technique Jordi Cruyff qui révélait quelques jours plus tôt que le FC Barcelone ne s’interdisait pas de rêver.

Lewandowski donne la priorité au Bayern

Mais qu’en est-il vraiment ? Bien que le FC Barcelone trouble les pistes par le biais de ses dirigeants dans la presse, les médias espagnols affirment que l’intérêt du Barça pour Robert Lewandowski serait bien concret. Pour rappel, le contrat de Lewandowski expirera en juin 2023 au Bayern Munich et en l’état, il n’y aurait pas de réelles avancées à signaler entre le club bavarois et l’entourage du Polonais pour une prolongation de contrat. Le journaliste Fabrizio Romano a fait savoir lors de son Here We Go Podcast que l’entrevue avec le Bayern Munich pour discuter de son avenir serait l’option prioritaire.

Pas d’offre et au moins une autre réunion prévue avec le Bayern…