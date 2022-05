Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour Robert Lewandowski !

Publié le 2 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski se retrouve dans l’impasse pour son avenir, puisque le FC Barcelone ne semble pas avoir une grande marge de manœuvre... et le Bayern Munich ne souhaite pas le laisser filer !

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs des dix dernières années, Robert Lewandowski semble en avoir assez de martyriser les défenses de Bundesliga. Plusieurs sources assurent qu’il souhaiterait quitter le Bayern Munich et il aurait d’ailleurs demandé dès cet hiver à son agent Pini Zahavi de lui trouver un nouveau club. Mais ou pourrait rebondir un joueur qui, en dépit d’un énorme talent, aura 34 ans le 21 aout prochain ? Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le nom de Lewandowski a circulé du côté du Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le Real Madrid semble également avoir pensé à lui, mais ces dernières semaines on a surtout parlé du FC Barcelone, qui après s’être cassé les dents sur le dossier Erling Haaland semble vouloir tout miser sur le Polonais.

Le Bayern Munich veut garder Robert Lewandowski

Il ne faut toutefois pas oublier que Robert Lewandowski est sous contrat avec le Bayern Munich... qui ne semble avoir aucune intention de se priver de son serial-buteur ! D’ailleurs, Uli Hoeness l’a rappelé au FC Barcelone tout récemment. « Je m'attends à 100 % à ce que Robert Lewandowski joue pour le Bayern l'année prochaine » a expliqué l’ancien président bavarois, lors d’un entretien accordé à BR24 Sport . « Pourquoi ? Parce qu'il a un contrat, c'est très simple ». Pour ne rien arranger Sky Sports Deutschland a révélé que lors de la dernière rencontre avec l’entourage de Lewandowski, les dirigeants du Bayern Munich auraient clairement expliqué ne pas vouloir le laisser filer à la fin de la saison et seraient même disposés à lui offrir un nouveau contrat, même si la première offre ne semble pas être satisfaisante pour le moment.

Le Barça ne lâche pas le morceau !

Lors d’un podcast publié ce lundi, Fabrizio Romano a confirmé ces informations, puisque le Bayern Munich aurait déjà prévu d’autres rendez-vous pour au final trouver un compromis avec Robert Lewandowski et Pini Zahavi. Mais le FC Barcelone semble bien être à l’affut ! Le journaliste italien assure que les Catalans ne seraient absolument pas résignés pour Lewandowski, en dépit de la dernière sortie de Mateu Alemany. L’attaquant reste la grande priorité et un contrat de trois ans, ou un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option, pourrait lui être offert. Quoi qu’il en soit, il semble être encore trop tôt pour refermer ce dossier, puisque beaucoup de choses pourraient arriver au cours des prochaines semaines.