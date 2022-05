Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 2 mai 2022 à 15h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait suivi de très près par le FC Barcelone. Mais à en croire Uli Hoeness, le buteur polonais serait d'ores et déjà assuré de porter les couleurs bavaroises la saison prochaine.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski met son club dans une situation délicate. S'il ne prolonge pas très vite, le buteur polonais pourrait contraindre l'écurie bavaroise à le vendre cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'issue de son bail. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€ avec Robert Lewandowski à l'intersaison. Malgré tout, le Bayern est on ne peut plus confiant quant à l'avenir de son numéro 9.

«Je m'attends à 100 % à ce que Lewandowski joue pour le Bayern l'an prochain»