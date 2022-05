Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 2 mai 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 mai 2022 à 14h41

Malgré les grosses incertitudes concernant l’avenir de Memphis Depay qui n’entre plus vraiment dans les plans de Xavi au sein du FC Barcelone et l’intérêt dont il fait l’objet en Premier League, Memphis Depay semble bien déterminé à prouver sa valeur au sein du club catalan et a décidé de rester cet été.

Recruté gratuitement après la fin de son contrat avec l’OL l’été dernier, Memphis Depay (28 ans) était un élément fort du secteur offensif du FC Barcelone en première partie de saison. Mais le club catalan s’est bien renforcé cet hiver avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, ce qui a considérablement réduit le temps de jeu de Depay sous les ordres de Xavi. D’ailleurs, il a été annoncé qu’une offre de 15M€ a récemment été formulée par un club de Premier League pour l’attaquant néerlandais dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec Barcelone. Mais la tendance est claire pour l’avenir de Memphis Depay…

Depay ne veut pas bouger

Interrogé dimanche en zone mixte après la victoire du FC Barcelone contre Majorque (2-1), Memphis Depay a mis les choses au clair pour son avenir : « Je suis venu ici avec l'envie de jouer pour l'équipe, bien sûr sans aucun doute, je veux être important dans l'équipe pour l'année prochaine et pour plusieurs années » , a indiqué l’ancien buteur de l’OL. Pourtant, Xavi s’est de son côté montré beaucoup plus énigmatique sur ce dossier : « Je ne vais pas parler de l'avenir de Memphis, mais du présent et des prochains matchs à venir. Il a bien joué aujourd'hui parce qu'il a eu une semaine d'entraînement fantastique - quelqu'un d'autre aurait abandonné, mais pas lui, nous avons besoin de joueurs avec de telles attitudes », a expliqué l’entraîneur du Barça.

Courtisé en Angleterre, mais…

Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance ce lundi en expliquant que même s’il a bien été sollicité par des écuries en Premier League, Memphis Depay ne devrait pas quitter le FC Barcelone cet été. Des révélations qui vont dans le sens du discours affiché par l’international néerlandais, bien décidé à prouver sa valeur en Catalogne la saison prochaine malgré une concurrence grandissante. Et la situation de Depay pourrait même empirer sur le FC Barcelone parvient à attirer dans ses rangs Robert Lewandowski, annoncé comme étant la nouvelle grande priorité de Xavi sur le marché des transferts…