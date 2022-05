Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ouvre un nouveau dossier XXL pour son mercato !

Publié le 3 mai 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 3 mai 2022 à 11h35

En quête e renfort au milieu de terrain pour cet été, le PSG multiplie les pistes à cet effet depuis quelques semaines. Et après Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic, c’est désormais le profil de Casemiro, l’international brésilien du Real Madrid, qui plairait fortement au Qatar.

Le mercato estival s’annonce particulièrement mouvementé pour le PSG ! Entre les fins de contrat de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l’épineuse question des gardiens suite à l’ultimatum lancé par Keylor Navas, ou encore les nombreux indésirables dont souhaite se débarrasser Leonardo (Icardi, Kurzawa, Rafinha, Kehrer, Areola…), le club de la capitale aura du pain sur la planche. Mais le PSG devrait également être actif dans le sens des arrivées, puisque le Qatar suite de nombreux profils de renom au milieu de terrain tels que Paul Pogba (Manchester United) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), mais ce n’est pas tout…

Le PSG débarque sur Casemiro !

Le média brésilien UOL Esporte révèle ce mardi que le Real Madrid serait prêt à laisser partir Casemiro cet été, et le milieu de terrain brésilien de 30 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, pourrait donc quitter le club merengue . Une offre à hauteur de 50M€ pourrait suffire à convaincre la Casa Blanca de laisser partir Casemiro, elle qui envisage plutôt de renouveler son effectif au milieu de terrain, et c’est la raison pour laquelle l’international auriverde ne sera pas retenu. UOL Esporte annonce que le PSG, au même titre que la Juventus Turin, fait partie des clubs en embuscade pour Casemiro, et le Qatar pourrait donc régler son éternel problème de sentinelle avec le milieu de terrain du Real Madrid.

En plus de Pogba et SMS…