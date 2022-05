Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La voie se dégage pour le PSG avec De Jong !

Publié le 3 mai 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

À l'approche du prochain mercato estival, Frenkie de Jong disposerait de quelques prétendants, dont le PSG. Le Néerlandais aurait d'ailleurs repoussé un cador de Premier League pour son avenir.

Cette saison n’a pas été vraiment paisible pour Frenkie de Jong. Le milieu de terrain n’a pas affiché les mêmes prestations que les années précédentes, notamment en début de saison. De ce fait, le joueur de 24 ans a plusieurs fois été lié à un départ lors du prochain mercato estival. Le FC Barcelone pourrait bien profiter de la bonne cote du Néerlandais sur le marché des transferts pour renflouer ses caisses, alors que le PSG serait intéressé. Toutefois, un cador de Premier League penserait également à Frenkie de Jong pour cet été. Mais l’international Oranje l’aurait recalé.

De Jong ne veut rejoindre que des clubs capables de gagner la Ligue des champions