Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 3 mai 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, et malgré ses hésitations des dernières semaine face aux arguments convaincants du Qatar, Kylian Mbappé aurait bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid selon la presse espagnole. Et l’attaquant français devrait prochainement annoncer son départ…

Ces dernières semaines, le feuilleton Kylian Mbappé a été particulièrement agité en coulisses, et le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que l’attaquant du PSG a fortement hésité à prolongé son contrat face aux arguments convaincants présentés par sa direction. Mbappé ainsi que son entourage ont donc pris le temps de la réflexion, mais à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, il ne portera plus les couleurs du PSG la saison prochaine.

Mbappé aurait choisi le Real Madrid