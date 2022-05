Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de cette recrue hivernale est déjà scellé !

Publié le 3 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Prêté par Wolverhampton au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Adama Traoré se rapproche chaque jour d’un retour en Angleterre.

En janvier dernier, Adama Traoré faisait son retour en grande pompe au FC Barcelone, son club formateur, en étant prêté avec option d’achat jusqu’à l’issue de la saison par Wolverhampton. Si l’international espagnol a été titularisé plusieurs fois sur l’aile droite de l’attaque barcelonaise à son arrivée, il a vu Ousmane Dembélé lui repasser devant dans la hiérarchie, et s’assoie désormais régulièrement sur le banc. En résulte un faible temps de jeu qui risque de peser sur son avenir en Catalogne !

Retour à Wolverhampton en vue