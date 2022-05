Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà acté le départ d’un attaquant !

Publié le 3 mai 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Bien qu'il apporte satisfaction au FC Barcelone cette saison, Luuk De Jong serait condamné à un départ dans les prochaines semaines.

Arrivé en prêt l’été dernier à la demande de Ronald Koeman, Luuk de Jong est parvenu à se faire une place au FC Barcelone, et ce malgré le départ de l’entraîneur néerlandais. L’attaquant de 31 ans a su remplir son rôle de joker en inscrivant 6 buts en 19 apparitions dans le championnat espagnol. Luuk de Jong a donc pris la bonne décision de décidant de rester cet hiver, alors que son départ semblait proche. « J'ai toujours eu en tête : je vais terminer la saison à Barcelone. Bien sûr, je venais de déménager à Barcelone quelques mois auparavant, dans l'un des plus grands clubs du monde, qui sait quelle peut être votre contribution. J’ai fait le choix de rester et de continuer à me battre. Tout le monde est parti de zéro avec Xavi », confiait-il récemment lors d’un entretien accordé à NOS . Mais cette fois-ci, Luuk de Jong serait bien condamné à quitter la Catalogne à l’issue de la saison.

Pour De Jong, c’est fini