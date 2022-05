Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération à 70M€ de Leonardo débloquée par... Haaland ?

Publié le 3 mai 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il en pincerait pour Rafael Leao, Leonardo serait prêt à lâcher environ 70M€ pour s'offrir ses services cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec Manchester City et Newcastle sur ce dossier. Mais heureusement pour le club parisien, Erling Haaland pourrait lui libérer la voie.

Très performant sous les couleurs du Milan AC, Rafael Leao aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. A tel point que le directeur sportif du PSG serait prêt à payer le prix fort pour le recruter cet été. En effet, d'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, Leonardo serait disposé à débourser environ 70M€ pour convaincre le Milan AC de lui vendre Rafael Leao. Toutefois, le dirigeant du PSG ne serait pas le seul à vouloir lâcher une telle somme pour l'attaquant portugais.

Le PSG sauvé par Erling Haaland pour Rafael Leao ?