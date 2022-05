Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible réponse tombe pour Robert Lewandowski !

Publié le 3 mai 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

A la recherche d'un buteur de renom, le FC Barcelone ciblerait Robert Lewandowski pour cet été. Cependant, le Bayern Munich aurait déjà tranché pour l’avenir de son attaquant vedette, au grand dam de Joan Laporta.

À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone envisage de s’attacher les services d’une nouvelle star, qui puisse incarner le projet de Joan Laporta, renforcer l'effectif de Xavi et amener le club catalan à retrouver les sommets du football européen. Dans cette optique, le président blaugrana explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Et ces derniers temps, le FC Barcelone semble s’être particulièrement rapproché de Robert Lewandowski. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Le moment serait donc idéal pour le FC Barcelone afin de faire une affaire. Cependant, le club bavarois ne compterait rien lâcher dans le dossier et aurait fixé une nouvelle date pour les pourparlers avec l’attaquant de 23 ans.

Une nouvelle réunion est prévue entre l’agent de Lewandowski et le Bayern

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, rien n’aurait encore changé dans le dossier Robert Lewandowski pour le moment. Mais le FC Barcelone devrait être rapidement fixé puisqu’une nouvelle réunion serait prévue entre Pini Zahavi, l’agent du Polonais, et la direction du Bayern Munich. Le dossier serait toujours ouvert, et tout serait donc encore possible pour l’avenir de Robert Lewandowski. Cependant, le feuilleton pourrait bien prendre un tournant assez dramatique pour le FC Barcelone.

Le Bayern ne devrait pas se séparer de Lewandowski cet été

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le Bayern Munich ne devrait pas vendre Robert Lewandowski cet été. La direction bavaroise aurait d’ailleurs déjà informé l’attaquant de 33 ans et ses représentants de sa décision. La probabilité d’un départ du côté du FC Barcelone pour le Polonais semblerait donc se réduire considérablement, à moins que le joueur ne force son départ. Toutefois, la tendance serait à un transfert avorté. En effet, le journaliste italien précise que Robert Lewandowski devrait rester au Bayern Munich quoi qu’il advienne des négociations pour la prolongation du Polonais. Les deux parties seraient en train de chercher un accord pour l’avenir de l’attaquant vedette du Bayern Munich. À voir si le pensionnaire de Bundesliga parviendra à faire parapher un nouveau contrat à Robert Lewandowski cet été. De son côté, le FC Barcelone serait à l’affût, et pourrait bien revenir à l’été 2023 pour recruter gratuitement le Polonais si le Bayern Munich n’arrive pas à mener à bien les négociations. Affaire à suivre.