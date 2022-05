Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de toucher au but avec Paul Pogba ?

Publié le 2 mai 2022 à 18h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait bien poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, même s’il aurait vraisemblablement une préférence pour un retour à la Juventus.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Cela fait plusieurs mois déjà qu’un départ de Manchester United semble inévitable, avec d’ailleurs de nombreuses polémiques depuis son retour en 2016. Le Français fait saliver de nombreux clubs et notamment le Paris Saint-Germain, qui pourrait faire d’une pierre deux coups en allant chercher un joueur de haut niveau ainsi qu’une figure majeure du football français. Leonardo et le PSG devront toutefois se méfier de la Juventus, qui rêve d’un retour du fils prodigue parti après s’être fait un nom à Turin et où Massimiliano Allegri semble pousser pour boucler cette opération.

Le PSG, grand favori du feuilleton Pogba