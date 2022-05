Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour le Qatar dans ce dossier XXL !

Publié le 2 mai 2022 à 16h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble vouloir attirer du renfort au milieu de terrain lors du prochain mercato estival, la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic est revenu au premier plan ces dernières semaines. Et l’agent du milieu de terrain serbe de la Lazio Rome a apporté une bonne nouvelle au Qatar dans ce dossier.

L’ouverture du mercato estival approche à grands pas, et le PSG devrait logiquement se montrer très actif au cours de cette période. En plus de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat et n’a toujours pas annoncé sa décision finale, le Qatar envisagerait d’attirer du renfort au milieu de terrain. La piste menant à Paul Pogba (29 ans), en fin de contrat avec Manchester United, est annoncée comme prioritaire pour le PSG, et les discussions seraient déjà bien avancées avec le milieu de terrain français qui semble totalement réfuter l’idée d’une prolongation avec les Red Devils. Mais le PSG a un autre milieu de terrain XXL dans le collimateur depuis un bon moment…

Le PSG peut reprendre espoir pour Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic (27 ans), sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio Rome, intéresse le PSG depuis plusieurs années, et cette piste semble de retour au premier plan pour cet été. Son agent, Mateja Kezman, s’est récemment vu prêter des propos qui mettaient fin aux espoirs du PSG dans ce dossier : « Pour le moment, nous traitons avec Manchester United et le Paris Saint-Germain. Il est concentré sur la fin de saison avec la Lazio, mais Sergej veut aller à Manchester ». Mais finalement, Kezman s’est fortement agacé ce lundi dans un entretien accordé à Tutto Juve, affirmant qu’il n’avait jamais tenu de tels propos sur l’avenir de Milinkovic-Savic : « C'est une grosse fake news. Je n'ai jamais donné d'interviews dernièrement. Certains journalistes sont vraiment incroyables ! Je suis très en colère, c'est un manque de respect envers moi, envers Sergej et envers la Lazio ». En clair, le PSG peut donc reprendre espoir dans ce dossier, même s’il doit déjà s’attendre à de grosses dépenses pour espérer pouvoir attirer Sergej Milinkovic-Savic.

Un dossier à 70M€ minimum ?

En effet, à en croire les révélations les révélations de Calciomercato.com, la Lazio Rome réclamerait un montant d’au moins 70M€ cet été pour envisager une vente de Milinkovic-Savic. Seuls le PSG et Manchester United seraient suffisamment armés sur le plan financier pour pouvoir boucler le deal avec le club transalpin, ce qui ne sera pas le cas de la Juventus qui lorgne également sur le profil de l’international serbe. La balle semble donc dans le camp du PSG, qui peut reprendre espoir de parvenir à rafler la mise avec Milinkovic-Savic, à condition bien sûr d’y mettre le prix.