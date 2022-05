Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité estivale du Qatar est dévoilée !

Publié le 3 mai 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Ces dernières saisons, le PSG a tout tenté pour dénicher la sentinelle idéale au milieu de terrain. Désormais, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait oublié cette idée et souhaiterait recruter un milieu de terrain box-to-box.

Depuis la retraite de Thiago Motta, le PSG n'a pas réussi à dénicher son héritier au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale aurait travaillé d'arrache-pied pour trouver une nouvelle sentinelle ces dernières saisons, sans succès. A présent, le PSG aurait décidé de se focaliser sur un nouvel objectif : le recrutement d'un milieu de terrain relayeur.

Le PSG veut à tout prix recruter un numéro 8 box-to-box