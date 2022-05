Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination se précise pour Angel Di Maria !

Publié le 4 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 mai 2022 à 14h48

Bientôt libre, Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé par le PSG sauf retournement de situation. Son entourage l’a bien compris, et en coulisses, Jorge Mendes s’activerait pour trouver un point de chute à l’Argentin. Une arrivée à la Juventus semble notamment être une possibilité pour l’attaquant.

Cet été, une page va se tourner au Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale à l’été 2015, Angel Di Maria s’apprête à quitter le club à l’issue de la saison lorsque son contrat prendra fin. Malgré la volonté de l’Argentin de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes grâce à une option présente dans son bail, Leonardo souhaite tourner la page après cette saison compliquée pour le joueur, qui a souffert de l’arrivée de Lionel Messi. Avec un temps de jeu réduit, Angel Di Maria s’est davantage montré en difficulté avec 3 buts et 7 passes décisives en 28 apparitions. Un départ semble donc inéluctable, et la question est désormais de savoir ce que décidera l’attaquant cet été pour la suite de sa carrière.

La Juventus, une option crédible pour Di Maria