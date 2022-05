Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala a choisi son prochain club !

Publié le 4 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 4 mai 2022 à 8h47

En fin de contrat avec la Juventus Turin, Paulo Dybala a été annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour cet été. Mais l’attaquant argentin a finalement choisi de rejoindre l’Inter Milan…

Avec les départs probables de Kylian Mbappé et Angel Di Maria qui se profilent cet été puisqu’ils arrivent en fin de contrat, le PSG cherche à se renforcer en attaque, et le nom de Paulo Dybala (28 ans) a été évoqué avec insistance ces dernières semaines. L’international argentin présente l’avantage d’être lui aussi libre puisqu’il arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin, et malgré l’intérêt du PSG, Dybala devrait opter pour une autre destination…

Dybala file vers l’Inter